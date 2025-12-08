Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer

Fue en julio cuando el político anunció su retirada temporal

C. P. S.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:37

Borja Semper anunció en julio que padecía un cáncer por el que se tenía que someter a un «tratamiento exigente». Pero tras cuatro meses «durísimos», ... el portavoz nacional del Partido Popular lleva ya cuatro semanas sin quimioterapia. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», ha escrito en su cuenta de X junto a una imagen de él en un ascensor. En el mensaje también aprovecha para agradecer «tantos mesnajes de afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

