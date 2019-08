Bilbao anula el concierto de C. Tangana por sus letras machistas El ayuntamiento sustituye al rapero por Pedro Capó, en una decisión que reabre el debate sobre la libertad de expresión JULIO ARRIETA BILBAO. Sábado, 10 agosto 2019, 00:27

El Ayuntamiento de Bilbao decidió ayer cancelar el concierto del rapero C. Tangana, que estaba anunciado para el sábado 24 en el parque Europa como parte del programa musical de las fiestas (Aste Nagusia). El Consistorio respondió así a la polémica generada sobre las letras de este artista madrileño, después de que una particular iniciase una recogida de firmas en la plataforma change.org para exigir la cancelación de su actuación por el contenido machista de sus canciones. Ayer, la página seguía acumulando firmas hasta superar de largo las 15.000.

Mientras, varios colectivos feministas se habían hecho eco de la queja, con la que también se alineó la mayor parte de la oposición política en el ayuntamiento. Así, EH Bildu manifestó que compartía la petición de eliminar de la programación musical al rapero. A través de un comunicado, su portavoz, Jone Goirizelaia, recordó que su partido había puesto en marcha en julio la campaña de sensibilización en la que se consideraba «imprescindible no utilizar mensajes, imágenes o lenguaje sexistas» en el programa festivo. Por ello, Goirizelaia compartía las críticas a C. Tangana por sus «letras machistas y despectivas contra las mujeres». La edil de EH Bildu consideraba que su postura no suponía «ni ir en contra del derecho a la libertad artística, ni del derecho de libertad de expresión, ya que, si queremos una sociedad donde se respete a las mujeres, se garanticen sus derechos y unas fiestas igualitarias, no podemos permitir actuaciones cargadas de lenguaje sexista, que van directamente contra los derechos de la mujer».

En una línea similar se expresaron los portavoces de Elkarrekin Podemos. «No se puede permitir que el Ayuntamiento de Bilbao contrate a artistas cuyas canciones reproducen una cultura de la violación», indicó la formación morada. Para su portavoz, Ana Viñals, «es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente. En el caso de C. Tangana y teniendo en cuenta la cultura machista en la que vivimos, es importante ser coherentes y no promocionar de ninguna forma esta cultura machista o una cultura de la violación con letras» como las del tema citado.

Cantante puertorriqueño

Pocas horas después de que la concejal de Fiestas, Itziar Urtasun, confirmase que el ayuntamiento conocía las quejas y estaba evaluando la situación, el consistorio decidía eliminar al rapero del programa musical de la Aste Nagusia y anunciaba que iba a ser sustituido por el cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó. También se oyeron voces que apoyaron al artista o, más bien, la libertad de expresión y de creación artística. En este último sentido se manifestó el alcalde de San Sebastián. Se vive «una especie de ola que pone muy en cuestión determinadas manifestaciones artísticas», consideró Eneko Goia, del PNV. «Considero que éstas hay que tomarlas como tales. Es difícil posicionarse de forma general», añadió.

El músico y cantante Fermín Muguruza, víctima de la censura él mismo en varias ocasiones, llamó a través de Twitter a los músicos a defender por la libertad de expresión la actuación de C. Tangana. Muguruza consideró que los temas del rapero, como los de «Yung Beef, Bad Gyal y La Zowi, podrían ser los 'Me gusta ser una zorra', de Vulpess, o 'Tamara', de Eskorbuto, de hoy día».

Incluso el ministro de Cultura en funciones terció en la polémica. José Guirao manifestó que le parecía «mal» que se cancele un concierto por las «cercanías políticas» del artista. «La base de la creación artística está en la libertad de ideas y pensamiento», añadió. Pero se refería a una actuación en las fiestas de Aravaca contratada por el equipo de Manuela Carmena y eliminada por el actual Ayuntamiento de Madrid. Cuando se le preguntó por la situación con C. Tangana dijo tener «más dudas». «Aunque creo en la libertad de expresión, al estar relacionado con temas de género, entiendo que haya reticencias», apuntó.