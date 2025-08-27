Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez EP

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Canarias

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:06

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la ... esposa del presidente del Gobierno que, en principio, estaba prevista para el próximo 11 de septiembre y fije una nueva fecha. Argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Tenerife.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  4. 4 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  8. 8

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  9. 9 Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos
  10. 10 Facua denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha