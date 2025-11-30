Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP. EFE

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

La presidenta madrileña acusa a Sánchez de apoyarse en «la peor corrupción: blanquear a Bildu»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»