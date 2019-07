ERC avisa que en septiembre su abstención será muy complicada El PNV insta al líder del PSOE a no tirar la toalla y se ofrece para ayudar a llegar a un acuerdo CRISTIAN REINO Viernes, 26 julio 2019, 00:06

barcelona. Desde la misma noche electoral, la consigna que Oriol Junqueras dio a los suyos fue que Esquerra tenía que ofrecer gratis su abstención a la investidura. Con el objetivo de escenificar el giro hacia el pragmatismo, para marcar distancias con los radicales de JxCat y para que Pedro Sánchez no tuviera la tentación de pactar con el PP o Ciudadanos. Los republicanos creen que solo si las fuerzas independentistas son decisivas para la investidura, el presidente del Gobierno acabará sentándose en una mesa.

Sin embargo, en septiembre, en cuanto se acerque la Diada del 11-S y sobre todo cuando se conozca la sentencia del Supremo todo en la política española y catalana se pondrá al rojo vivo. Ese fue el avisó que lanzó ayer el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. ERC tuvo ayer que escuchar de todo desde el mundo secesionista por abstenerse. En septiembre la presión será casi insoportable. «Será muy complicado hacer política», advirtió Rufián. El dirigente republicano, que actuó de mediador entre socialistas y morados, fue muy crítico con Sánchez y con Iglesias. «Se arrepentirán», avisó. ERC habló de error histórico, de derrota de la izquierda que podría conceder una segunda oportunidad a la derecha. «Debería darles vergüenza», remató.

ERC se abstuvo por «responsabilidad», mientras que JxCat votó en contra. «Tenemos presos políticos, pero usted es un político preso por la prepotencia. Cuando deje de decir no y nunca a las aspiraciones de los independentistas, nos encontrará», afirmó Laura Borràs. En JxCat, llevan semanas criticando a los republicanos por querer facilitar gratis la investidura de Sánchez. La consigna de Torra y Puigdemont es el bloqueo, salvo que Sánchez se avenga a admitir una mesa en la que se pueda abordar el derecho de autodeterminación. La votación de la investidura escenificó la situación en que se encuentra el secesionismo catalán. ERC y JxCat son socios en el Gobierno catalán, pero ni comparten proyecto ni estrategia. Mientras los primeros abogan por hacer política y buscar una salida al pleito catalán, los postconvergentes están por el bloqueo y por el 'cuanto peor mejor'.

Esta doble forma de afrontar la etapa 'postprocés' se acentuará cuando tengan que pactar una respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes soberanistas. Mientras el soberanismo catalán votó de forma diferenciada, el nacionalismo vasco coincidió en el sentido de su voto y tanto PNV como EH Bildu se abstuvieron, como ya hicieron el martes.

«Complicidades»

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se mostró «decepcionado» por que PSOE y Unidas Podemos no hubieran sido capaces de llegar a un acuerdo. Aun así, Esteban instó al candidato socialista a que no tire la toalla. Y se ofreció a ayudar para buscar «complicidades» y poder lograr un acuerdo en las próximas semanas. «No nos tenemos que dar por vencidos, hoy nos abstenemos pero con esa esperanza», dijo.

Para Esteban, Sánchez e Iglesias no han trabajado en un programa conjunto, sino que han estado por los «sillones». «Pero me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para formar un Gobierno en septiembre o incluso en agosto. Creo que hay que intentarlo y no arrojar la toalla», señaló.

Bildu, por su parte, lamentó la falta de empatía y fraternidad de las dos formaciones de la izquierda estatal. El portavoz de la izquierda abertzale, Oskar Matute, argumentó la abstención para evitar un Gobierno de derechas. «Los votos de Bildu no eran para que Sánchez fuera presidente, sino para no hacer posible el sueño azul», dijo. Matute cargó contra la derecha y se defendió de quienes les acusan de falta de sentido de Estado. Nos sobra sentido común, aseguró. «Nos piden que impidamos negras tormentas que acechen al alba», remató.