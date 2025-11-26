'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en 'cash' entregados ... a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.

Es por ello que Moreno ha librado un «requerimiento» al PSOE, al que ha tenido acceso este periódico, para que «facilite relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el período 2017-2024». El juez da 10 días a la formación que lidera Pedro Sánchez para que remita toda esa documentación.

El juez de la Audiencia Nacional, en una resolución firmada este miércoles, hace suyas las sospechas del instructor del 'caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, que fue quién le remitió el caso y asegura que en la causa hay pruebas de «una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades». Según el juez del 'caso sobres', los hechos conocidos hasta ahora «exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes».