La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de reclamar los registros de las llamadas telefónicas de Cristina ... Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de este máster. Sin embargo, vuelve a descartar las comunicaciones que la investigada pudo realizar con Globalia, su filial Air Europa o el África Center, el programa del Instituto de Empresa (IE) donde trabajó también Gómez.

En su resolución, el tribunal de la Sección número 23 encargado de supervisar la instrucción de Peinado, a quien ha respaldado hasta la fecha en líneas generales, estima de forma parcial un recurso que presentó la defensa de Cristina Álvarez, al que se adhirieron Gómez y la Fiscalía, contra la decisión inicial del instructor de reclamar dichos registros de llamadas de forma extensiva. Y es que el pasado julio éste solicitó a la operadora todas la conversaciones entrantes y saliente entre la fecha del nombramiento de la asistente, julio de 2018, y la actualidad. Es decir, siete años de intercambio telefónica con personal de la Complutense o del Grupo Barrabés.

es decir, durante

.La defensa insistía en que la medida acordada por el instructor carecían de motivación y que se había utilizado de forma «ilícita» el contenido de la declaración que realizó previamente Álvarez en calidad de testigo para investigarla.La Audiencia de Madrid contesta que en que los registros solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberán «limitarse» al objeto de la investigación, «con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones».Cabe recordar, que la Audiencia Provincial ya advirtió a Peinado de que debía dejar fuera de la causa que dirige contra Begoña Gómez las pesquisas relativas al rescate de la mencionada aerolínea