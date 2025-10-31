Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez, a su llegada al juzgado. EFE

La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

Considera que la diligencia reclamada por Peinado no es extensiva y que sirve para conocer qué comunicación tuvo la investigada Cristina Álvarez con los patrocinadores de la cátedra

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:37

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de reclamar los registros de las llamadas telefónicas de Cristina ... Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de este máster. Sin embargo, vuelve a descartar las comunicaciones que la investigada pudo realizar con Globalia, su filial Air Europa o el África Center, el programa del Instituto de Empresa (IE) donde trabajó también Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  5. 5 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  6. 6 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  9. 9

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez