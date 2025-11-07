La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha quemado su último cartucho para evitar sentarse en el banquillo acusado de doble fraude fiscal y de falsedad ... documental. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador decretado por la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias, avalando así que se proceda a la apertura de vista oral.

En otro auto, esta misma sección, los togados rechazan las nuevas diligencias que había pedido el equipo jurídico del empresario imputado para tratar de demostrar que sí existieron los trabajos a empresas en el extranjero contra los que se giraron las facturas que la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la instructora creen que fueron falsas y que constituyeron la base para el fraude de más de 350.000 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

Estas dos resoluciones de la Audiencia Provincial abocan a González mador al juicio, ya que la siguiente resolución, que debe dictar el actual instructor del caso, es la apertura de la vista oral, y se trata de una decisión que no es recurrible.

En este proceso por el doble fraude fiscal, Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman una pena de tres años y nueve meses para el novio de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE y Más Madrid, acusaciones populares en este procedimiento, van mucho más allá y solicitan cinco años de prisión para el empresario. Las dos formaciones acusan a Alberto González Amador de delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra González por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales.

Iglesias cerró así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indaga la evasión de 350.951 euros, pero se sigue instruyendo la pieza separada en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

El pasado mes de septiembre, la jueza sustituta Carmen Rodríguez-Medel, procesó al novio de la presidenta autonómica tras asumir todas las peticiones de las acusaciones. Así, en ese auto pidió que se le juzgue por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil. pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal que defienden PSOE y Más Madrid.