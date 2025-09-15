La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo

La Audiencia Provincial de Badajoz tiene este lunes una cita trascendental en el caso Azagra, el proceso judicial que busca aclarar si el hermano del ... presidente del Gobierno, David Sánchez, se benefició de su parentesco para lograr la plaza como coordinador de actividades musicales de los conservatorios de la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a su colaborador, Luis Carrero.

Entre los once investigados, además de Sánchez, se encuentra el secretario general de los socialistas extremeños y expresidente del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas con la institución. Están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que les piden tres años de cárcel e inhabilitación.

Cada imputado presentó su propio recurso a la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado, por lo que los magistrados analizarán once escritos. Sin embargo, ya hicieron público que unificarán la respuesta en una resolución a todos. Lo harán de esta manera porque varias partes del procedimiento recurrieron la misma resolución.

Entre los once investigados se encuentran políticos, funcionarios y ex trabajadores de la institución que intervinieron en los procesos administrativos para sacar a concurso la plaza que desempeñó David Sánchez y la que ha ocupado Luis Carrero, que el propio Sánchez identificó como su colaborador en la Oficina de Artes Escénicas. Ninguno de los dos continúan hoy en la institución provincial.

De la decisión que los magistrados adopten este lunes, o en estos días en el caso de que necesiten más tiempo, dependerá si se celebra juicio o no. Incluso, podrían decidir que algunos investigados no fueran a juicio, en el caso de que acepte sus recursos, y otros sí.

El paso que analizan hoy los magistrados de la Audiencia es el auto anterior a la apertura de juicio oral, que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado y que la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, firmó el 29 de abril.

Biedma desestimó todos los recursos que le llegaron a ese escrito, aunque también se podían poner de forma subsidiaria ante la Audiencia. Y en ese punto se encuentra el procedimiento judicial. Hasta ahora, la Audiencia Provincial ha respaldado todas las decisiones y pasos que ha dado la jueza en la instrucción. Pero en este caso supone analizar si existe justificación al juicio.

La Audiencia podría ratificar la transformación en procedimiento abreviado, lo que conllevaría la celebración del juicio para todos o solo algunos de los imputados, o rechazar esa transformación en procedimiento abreviado si no ve indicios de criminalidad que acrediten el juicio. En tal caso, los imputados no se sentarían en el banquillo.

Si llegan a hacerlo -cuenta el diario 'Hoy'-, el juicio tendrá lugar también en la Audiencia, dado que las acusaciones particulares piden penas de inhabilitación de hasta quince años para algunos de los investigados. Entre ellos, el secretario general del PSOE en Extremadura.

Los once investigados

- David Sánchez: Director de orquesta, excoordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este verano ha obtenido un visado para viajar a Japón durante un año.

- Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño. Diputado regional.

- Cristina Núñez, diputada provincial de Cultura en 2016 y 2017, cuando David Sánchez se incorporó a la institución provincial con un contrato de alta dirección.

- Elisa Moriano, directora del área de Cultura en 2016 y 2017. Se marchó de la Diputación.

- Francisco Martos, diputado de Cultura en 2022, cuando se cambió el puesto de Sánchez de coordinador de actividades musicales a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se investiga si colaboró en dar apariencia de legalidad a esa modificación en 2022. El alcalde de Castuera ya no es diputado.

- Juana Cintas Calderón, directora del Área de Recursos Humanos cuando se transformó el puesto de trabajo. Se investiga si colaboró en dar apariencia de legalidad a esa modificación en 2022. Es funcionaria, ahora es directora del área de Cooperación Municipal. También es primera teniente de alcalde en Olivenza.

- Emilia Parejo, directora de Cultura en 2022 firmó la propuesta de modificación del puesto de trabajo en 2022. Ahora es coordinadora en el área de Igualdad.

- Félix González, jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación en 2017. Intervino en en la Comisión Asesora para la adjudicación del puesto a David Sánchez. Ahora es jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección en el mismo área de Recursos Humanos.

- Luis Carrero, extrabajador de la Diputación como Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que Sánchez identificó como su colaborador en su interrogatorio. Se investiga si pudo beneficiarse de la influencia derivada de su amistad con David Sánchez para conseguir la creación del puesto y posterior contrato en comisión de servicio. Se ha marchado de la institución.

- Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura. Intervino de forma directa en la creación del puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que ha desempeñado Luis Carrero.

- Manuel Candalija, actual director del área de Cultura. Formó parte de la comisión asesora que adjudicó el puesto a Luis Carrero.