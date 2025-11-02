Las asociaciones de víctimas empiezan a llegar a las puertas del Palau: «Estamos esperando que haya fumata blanca»

Más de un centenar de personas se concentra a estas horas en la Plaza Manises con carteles y camisetas pidiendo la dimisión de Mazón. La ... posible salida del presidente de la Comunitat ha movilizado a varias asociaciones de víctimas a las puertas del Palau de la Generalitat, que aguardan noticias sobre el futuro del, según las propias asociaciones, responsable del fallecimiento de 229 personas durante la tarde del 29-0.

La incertidumbre que envuelve la negociación entre el PP nacional y el valenciano también se respira en la concentración de afectados, que confían en «tener noticias» a lo largo de la tarde. «¿Va a dimitir, o no?», es la pregunta que más se repite en la concentración, en la que también hay una importante presencia de medios de comunicación.

«Estamos aquí como cuando nombran al Papa, esperando fumata blanca», comenta una de las participantes que pertenece a la Asociación Víctimas Mortales dana 29-O.

«Hay una incertidumbre que no es ni medio normal», explican a este periódico los afectados, que también repasan los acontecimientos que han llevado a esta situación: «Lo que pasó en el funeral fue decisivo, después de un año».

Desde la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sur, de la que una veintena de miembros se ha acercado a la protesta con camisetas reivindicativas, indican que la movilización ha comenzado al enterarse por las noticias de que «hoy podía producirse la decisión de la dimisión de Mazón». Los afectados por la dana reconocen que al conocer esa posibilidad se han «alegrado muchísimo», aunque confiesan haber perdido algo la esperanza de una dimisión al enterarse de que el jefe del Consell se encuentra en Alicante.

Un vecino de Catarroja confía en que la dimisión se produzca de forma inminente, pero no se conforma con la salida del jefe del Consell, sino que exige su entrada en prisión: «La dimisión la doy por hecha, pero no me conformo. Quiero ver a Mazón en prisión».

Tanto él como su acompañante aseguran que van a quedarse en las inmediaciones del Palau «hasta que tengamos más noticias» para ver si pueden «brindar con champán» esta noche. Más allá de la incertidumbre y de la indignación, en el ambiente también se respira una cierta sensación de alivio, sobre todo entre los familiares de las víctimas. «Si te das cuenta las caras de hoy ya no son igual que el otro día. Hoy ya hay satisfacción después de un año», comenta una de las personas desplazadas hasta la plaza Manises.

Los gritos pidiendo justicia y exigiendo no solo la dimisión de Mazón, sino la de todo el Consell se repiten continuamente a medida que la Policía Local refuerza la seguridad en la puerta del Palau y empiezan a llegar agentes de la Policía Nacional, aunque, por el momento la protesta se desarrolla sin incidentes.