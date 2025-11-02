Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varios ciudadanos concentrados en las inmediaciones del Palau. J. Signes

Las asociaciones de víctimas empiezan a llegar a las puertas del Palau: «Estamos esperando que haya fumata blanca»

Varios ciudadanos se concentran al grito de «Mazón dimisión»

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Más de un centenar de personas se concentra a estas horas en la Plaza Manises con carteles y camisetas pidiendo la dimisión de Mazón. La ... posible salida del presidente de la Comunitat ha movilizado a varias asociaciones de víctimas a las puertas del Palau de la Generalitat, que aguardan noticias sobre el futuro del, según las propias asociaciones, responsable del fallecimiento de 229 personas durante la tarde del 29-0.

Te puede interesar

