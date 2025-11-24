Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'most wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los diez huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Inteligencia Artificial para tratar de localizar a los criminales huidos más peligrosos de España. La Policía Nacional ha decidido darle una vuelta de tuerca más ... a sus ya exitosas campañas de carteles de los diez delincuentes 'más buscados' del país y al habitual cartel con las fotografías de los 'most wanted', tipo Salvaje Oeste, ahora suma un video en el que, a través de la tecnología, recrea los posibles aspectos que estos delincuentes podrían tener.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  7. 7 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  8. 8 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  9. 9 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'