No aprobará más reales decretos antes del 28-A Sábado, 30 marzo 2019, 00:09

El Gobierno no aprobará más reales decretos. Los últimos cinco serán sometidos a votación el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso con todas las posibilidades de ser convalidado. El Ejecutivo decidió que no aprobaría decretos leyes sobre los que no tuviera la seguridad de fueran a ser avalados. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha optado por apurar los plazos para la convocatoria del único órgano que queda activo tras la disolución de las Cortes para poder debatir en la misma sesión todos los reales decretos.