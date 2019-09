Alfonso Alonso: «El PP defiende lo mismo, pero no es igual en todos los territorios» El líder de los populares vascos se compromete a «arriesgar» por la foralidad y da por zanjada la crisis con la dirección del partido K. DOMÍNGUEZ VITORIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:14

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, comió ayer con Pablo Casado en un restaurante a las afueras de Vitoria. Y salió de ese almuerzo con la misma sensación que en la clausura de su convención: «Hemos logrado un respaldo claro de Pablo a nuestro proyecto».

-¿Y ha conseguido marcar el acento propio que buscaba?

- Hemos reivindicado nuestro acento, que es muy leal y forma parte de un proyecto nacional, pero es nuestro acento. Eso el PP nacional lo comprende.

-Cuando Casado habla de que el PP no es «federal», ¿lo toma como una advertencia?

- Es que un presidente nacional tiene que decir eso. Hay una cosa de la que nosotros presumimos mucho, que es que el PP defiende lo mismo en todos los territorios. Y es verdad. Pero el PP no es igual en todos los territorios. ¿Eso es compatible? Claro. Porque tenemos un proyecto común para España, que es en lo que Casado pone el acento. Y yo lo pongo en que ese proyecto aquí lo hacen los vascos y sale de la tierra. Es una conciliación de contrarios. Pero las dos cosas son importantes. Si prescindes de una, pierdes.

- Y cuando reclama la unidad de toda la derecha, ¿se siente usted cómodo?

- Yo sé que el proyecto que va a conseguir eso se llama PP. Y no hay atajos. Vamos a recuperar nuestro camino y ser la casa común del centro derecha.

-¿Aceptará un España Suma o Euskadi Suma con Vox?

- No. Y Casado no me lo va a proponer, porque tampoco lo quiere él. Nosotros no incorporaremos a Vox, incorporaremos a gente que ha podido votar a Vox. A Vox, no, porque defiende postulados contrarios a los del PP. No veo posibilidad de conciliar dos ideas políticas tan alejadas para hacer una oferta electoral conjunta. Para gobernar un ayuntamiento, puede, pero eso es otra cosa. Con Ciudadanos tenemos más cercanía y aun así tenemos dificultades. Por ejemplo, para mí aquí el tema del foralismo es clave.

-¿Da por cerrada la crisis con el PP nacional?

-Ha habido un gran reencuentro. En el momento que parecía que estábamos peor que nunca, hemos pasado a estar mejor que hace mucho tiempo. Y con eso me quedo.

-¿Estaba su liderazgo en entredicho en la dirección nacional?

-No. No sé si hay gente que quiere mi silla, pero le diré que es incómoda. Esto no es un lecho de rosas. Yo me encuentro bien, en forma, con ganas de seguir.

-¿Hay sectores del PP vasco que quieren su relevo?

-No veo movimientos significativos.

-¿Por qué el electorado ahora sí va a confiar en ustedes?

-Me he hecho una pregunta: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender lo que nos es propio, la foralidad? Quiero decir a los vascos que por defender esas ideas, que son suyas, estoy dispuesto a arriesgar. A ser valiente, a llegar hasta donde tenga que llegar, a llevar la contraria en Madrid o a quien sea en Euskadi.