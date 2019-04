Alertan de una nueva estafa a la hora de adoptar animales El fraude suele hacerse con razas de perros populares. / ARCHIVO Los presuntos defraudadores logran que sus víctimas les adelanten el dinero del desplazamiento del animal por mensajería y este nunca llega; son cargos reducidos de hasta 200 euros, por lo que los afectados no suelen recurrir a demandar BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 25 abril 2019, 16:42

Muchas personas se ven empujadas a dejar de cuidar a su mascota por motivos personales. Un nuevo trabajo, cambio de residencia, enfermedad, etc. Muchos son los casos que impiden seguir con el cuidado de un perro y por eso buscan «regalarlos» a una familia de adopción o particulares. Es una circunstancia muy común entre los amantes de los animales, que ahora se está utilizando para estafar.

Los presuntos defraudadores publican en los principales foros de anuncios de internet su problema, que normalmente suele ser 'urgente' y sobre ejemplares muy populares. Por ejemplo un cachorro de yorkshire de apenas meses. Esto llama a más usuarios, y una vez llamada su atención el siguiente paso es el de acordar las condiciones. En el caso concreto de este tipo de estafas que denuncian desde la asociación malagueña Protectora Canino San Miguel de Málaga Capital, el presunto estafador siempre pide mandar al perro por mensajería; y que el interesado en adoptar pague el cargo.

Construyen su gancho en base a datos veraces de las principales empresas de mensajería para así lograr convencer al adoptante y conseguir que este le pase el dinero por anticipado a través de una cuenta corriente. Suelen tener versiones de todo tipo para intentar dar a entender que no tienen recursos y que su objetivo es que el perro no sufra sus inconvenientes para mantenerlo. «Para hacerlo todo más real, me envió una grabación como prueba de haber ido a la oficina de la empresa de mensajería y preguntar presupuesto para mi localidad», explica Pilar Morilla, una de las personas afectadas por esta práctica. Casi una veintena de estos damnificados, repartidos por diferentes puntos del país, se han agrupado para intentar disuadir a través de las redes y foros sobre animales.

Teresa Japón ha dado el paso de denunciar a su presunto defraudador y el próximo mes de junio irán al Juzgado de Primera Instancia de Coria del Río (Sevilla) por un supuesto «delito leve». Aunque no se espera que consiga tener recorrido, de hecho, el acusado no está obligado ni a presentarse. Lamenta esta nueva forma de estafa Araceli Caracuel, presidenta de la Asociación Protectora San Miguel. Reconoce que normalmente, la persona que adopta se hace cargo de los gastos de envío o es la que se desplaza para recoger al perro. Con estos nuevos casos, la organización malagueña quiere prevenir antes que curar (en Málaga aún no se conocen casos con este tipo de estafas).

Caracuel expone varias recomendaciones para prevenir este tipo de casos: «Primero pedir una foto de la cartilla del animal, su DNI, registro de vacunaciones y los datos del perro sellado por el veterinario. También el número de 'microchip' para ver si está registrado», concluye.