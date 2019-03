Albert, no Alberto Carlos Jueves, 28 marzo 2019, 00:01

Albert, no Alberto Carlos. Ciudadanos ha pedido a la Junta Electoral Central que escriban así el nombre de su líder, que por «error» se ha registrado con la fórmula compuesta que, es cierto, figura en su partida de nacimiento. En las 1.222 listas para las elecciones que publicó ayer el BOE hay errores, y uno afecta al número uno de Ciudadanos por Madrid, donde figura como Alberto Carlos Rivera Díaz, y no Albert Rivera. Si el líder liberal quería mantener el secreto sobre su identidad no podrá hacerlo y deberá soportar alguna broma sobre su nombre de galán de telenovela latinoamericana.