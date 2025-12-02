Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/África Center

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

El exministro ha asegurado en las últimas horas que la mujer de Sánchez «gestionó» la operación mientras que su asesor insinúa que llegó a cobrar un millón por ello

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

Air Europa entra al cara a cara con José Luis Ábalos y Koldo García después de las gruesas acusaciones de ambos en diferentes declaraciones antes ... de entrar en prisión en las que ha llegado a insinuar que Begoña Gómez llegó a cobrar hasta un millón de euros por «gestionar» el rescate del Gobierno a la aerolínea por valor de 475 millones durante la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  7. 7 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  8. 8

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  9. 9

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  10. 10 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo