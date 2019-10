Aguirre declara ante el juez convencida de que «prevalecerá mi inocencia»

En febrero próximo se cumplirán diez años de su «yo destapé 'Gürtel'». La corrupción siempre ha girado alrededor de ella. De hecho, más de una vez se pasó por el Juzgado (o el juez por su despacho) para aclarar, entonces como testigo, las andanzas de personas de su entorno. Ahora la trama 'Púnica' le ha golpeado de lleno.

Esperanza Aguirre compareció este viernes en la Audiencia Nacional investigada por la presunta financiación irregular del PP madrileño que ella presidía, por los delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, según apuntó el juez Manuel García Castellón cuando la citó a declarar, ocupó un «papel decisivo y esencial». Ella lo niega. Dijo en sede judicial que no tuvo conocimiento de una caja B en el partido que presidió durante años. «Lo que he explicado es que nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y, mucho menos, una ilegalidad en el supuesto en que se hubiera cometido», explicó a la prensa, en una comparencia sin preguntas, después de tres horas y media de declaración.

Por eso, la expresidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) confía en el archivo de su investigación. «Por eso estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá, porque confío en la justicia y estoy segura de que se hará justicia», dijo.

En la resolución de septiembre, el juez García Castellón repasa los indicios que sustentarían la financiación «opaca y fraudulenta» de los populares madrileños. Una actividad ilícita que repercutió en las campañas autonómicas de 2007 y 2011, en las que Aguirre venció por mayoría absoluta, y en las generales de 2008. Pero, ¿en qué lugar de este relato supuestamente delictivo se encontraba la expresidenta y exministra de 67 años? El juez le da un papel vertebral, hasta el punto de que sospecha que tenía un «control directo» sobre cualquier toma de decisión.

Sobre este aspecto, fuentes jurídicas presentes en la declaración afirman que Aguirre dijo que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque no eran las funciones del presidente, y que ella nombraba a sus cargos en la Comunidad pero «que siempre lo consultaba con Mariano Rajoy». Esto llevó al juez a preguntarle si su puesto de presidenta del partido era meramente figurativo, momento en el que Aguirre echó mano de los estatutos del PP para dejar claro que no tenía funciones en materia económica.