Aemet advierte del calor sofocante que se avecina este verano: «será uno de los más cálidos de la historia» Destaca que estamos ahora «en temperaturas más propias de mediados de agosto, algo que en estas fechas no se ha visto nunca»

SUR / Agencias Viernes, 4 de julio 2025, 12:20

Las altas temperaturas siguen siendo las protagonistas de este verano durante el día y durante de las madrugadas con sofocantes noches tropicales o tórridas con registros, en el último caso, que no bajan de los 25 angustiosos grados. Y lo peor de todo es que el panorama no tiene pinta de mejorar o suavizarse este verano. De hecho, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en una entrevista concedida en la Cadena Ser, ha lanzado una clara advertencia sobre lo que se avecina después de un mes de junio que ha «pulverizado récords»: hay una alta probabilidad de que las temperaturas veraniegas «estén claramente por encima de lo normal y no es descartable que este verano sea uno de los más cálidos de la serie histórica».

Del Campo apunta que, no obstante, aún no podemos saber si va a ser el más cálido, pero sí se puede avanzar que podría «uno de los tres o cuatro más cálidos de la serie histórica». De hecho, Rubén del Campo señala incluso que estamos ahora «en temperaturas más propias de mediados de agosto, algo que en estas fechas no se ha visto nunca».

Previsión para julio

En la predicción mensual de Aemet para todo el mes de julio, destaca que «La semana del 7 al 13 de julio será más cálida de lo normal en prácticamente toda la Península y Baleares, con valores más propios de la época en Canarias. Las precipitaciones serán escasas en la mitad occidental peninsular, mientras que podrían producirse algunos chubascos en el área mediterránea, sin descartarlo en puntos de Baleares».

Y, ojo, porque la situación será similar durante las dos semanas siguientes, según la previsión Meteorológico: «temperaturas por encima del promedio normal de la época y, por lo tanto, calor intenso en la mayor parte de la Península y archipiélago balear. En Canarias, en principio, permanecerían en registros propios de estas fechas. Lo más probable es que se trate de un período con muy pocas precipitaciones en amplias zonas de la mitad sur, pero no se pueden descartar precipitaciones, mayoritariamente asociadas a tormentas, en el resto del territorio peninsular y Baleares».

Temperatura del agua

Las aguas del Mediterráneo occidental superan los 26 °C, incluso puntualmente alcanzan 28 a 30 °C. En el Cantábrico oriental rondan los 22 a 24 °C.



→ Se trata de temperaturas entre 5 y 6 °C superiores a los de esta época del año, de récord en el mar Balear. pic.twitter.com/LYNoZBTzHV — AEMET (@AEMET_Esp) July 1, 2025

Por otro lado, las aguas del Mediterráneo occidental superan los 26°C e incluso alcanzan de forma puntual de 28 a 30ºC, según un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de la red social 'Threads'.

Meteorología ha compartido estos días un mapa mostrando las anomalías de temperatura del agua del mar el 30 de junio de 2025 partiendo de los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. Junto a él, señala que la temperatura de las aguas en el Cantábrico oriental ronda los 22 a 24°C. Se trata de valores térmicos entre 5 y 6°C superiores a los de esta época del año y son de récord en el mar Balear, según destaca Aemet.