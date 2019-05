PP y Cs acusan a Manuel Cruz de presionar al Supremo Domingo, 26 mayo 2019, 00:04

La jornada de reflexión no estuvo ayer exenta de tensión electoral. El PP y Cs cargaron duramente contra el nuevo presidente del Senado, Manuel Cruz (independiente que se presentó a los comicios bajo las siglas del PSC), por decir en una entrevista a 'El País' que lo más probable es que la situación en Cataluña no cambie salvo que haya («es una posibilidad, yo no voy a entrar en eso», dice) una sentencia absolutoria para los dirigentes secesionistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera lo acusaron en Twitter de presionar a los jueces y exigieron una rectificación.