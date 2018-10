Acebes: «Hasta donde sé, nadie en el PP cobró en sobres» Ángel Acebes, ayer en la comisión del Congreso. :: ep Rufián compara al ex secretario general de los populares con un asesino mafioso «muy fiel y con pocas luces» en otra bronca sesión M. SÁIZ-PARDO Jueves, 1 noviembre 2018, 00:10

Madrid. «Hasta donde sé nadie en el PP cobró en sobres». Ángel Acebes no se salió del guión y lo negó todo en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular de la formación. Una comisión, un día más, convertida en campo de batalla y descalificaciones y, de nuevo, con el diputado de Esquerra Gabriel Rufián como principal instigador del lío.

El ex secretario general de los populares entre 2004 y 2008, en la misma línea que todos los exaltos cargo del PP que han pasado por la comisión, negó ayer la mayor, la veracidad de los apuntes de Luis Bárcenas en los que reflejaba la supuesta caja B de la formación. De la supuesta existencia de una contabilidad paralela durante los años en que fue número dos del PP dijo que no tenía constancia. Es más, que él solo supo de una «contabilidad general» que luego era fiscalizada convenientemente por el Tribunal de Cuentas. «Es la única contabilidad que existe en el PP», apostilló antes de defender su honorabilidad, puesta en duda por varios de los diputados. «Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún sitio, ni he cobrado ningún sobre», zanjó.

Los únicos sueldos, añadió, «tenían su certificado al final de año con la retención a Hacienda», insistió. En cualquier caso, quiso dejar claro que como secretario general «jamás» se ocupó de las cuentas del partido, una función de la que se ocupaba el tesorero.

La intervención de Acebes, que no fue arropado por ningún miembro de la actual dirección del PP como sí ocurrió con José María Aznar o Dolores de Cospedal, no dio para más en lo referido a las cuentas del partido. La comisión de investigación, casi desde el inicio, derivó en un lodazal, como ocurre en casi todas las sesiones.

Una camiseta de Rato

La tarde empezó ya torcida cuando Rufián apareció con una camiseta con la imagen de Rodrigo Rato entrando en la cárcel con la leyenda «es el mercado amigo», parafraseando unas palabras del exvicepresidente sobre su supuesta responsabilidad de la crisis financiera. Rufián se enzarzó con la diputada popular Celia Villalobos, que, según su versión, le llamó «impresentable» cuando se levantó a por un vaso de agua. Villalobos, por su parte, pidió el amparo de la presidencia porque, dijo, Rufián, le había «amenazado» diciéndole «tranquila, que te queda poco».

El diputado de Esquerra volvió a protagonizar otro rifirrafe al comparar a Acebes con el personaje Luca Brasi, de 'El Padrino', un asesino mafioso «muy fiel y con pocas luces».

Hubo otras broncas, como las del exministro del Interior con el portavoz de Bildu, Oskar Matute, cuando éste le preguntó si seguía pensando que el 11-M fue ETA o sobre los gastos de escoltas de amenazados por la banda terrorista.