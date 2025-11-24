El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

El abogado de Manos Limpias en el 'caso Begoña Gómez' ha remitido al juzgado de Madrid que instruye la causa un escrito en el que ... comunica su renuncia a la defensa legal entre acusaciones de «activismo político» de la dirección del pseudosindicato, que ejerce la acusación popular en el procedimiento y fue el primer denunciante de las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno a partir de recortes de prensa.

La decisión del letrado Carlos Perales y del procurador Xavier Valcarce ha sido comunicada formalmente este lunes al órgano judicial que dirige Juan Carlos Peinado. Lo han hecho dos meses después de transmitírselo por carta al colectivo que lidera Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, y de que éste no haya dado en este periodo acuse de recibo tras los intentos «infructuosos» realizados por la representación procesal.

La misiva fechada a 25 de septiembre en Barcelona va más allá del escrito remitido a juzgado. Afirma que la renuncia «no ha sido tomada a la ligera» y responde a un análisis «sosegado y a la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica, eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico».

«