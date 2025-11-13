El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», pero ha despejado el camino para la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros más de treinta antiguos altos cargos del Govern al considerar que la norma no afecta a fondos europeos. Así lo ha firmado en sus conclusiones, que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal. En el caso que afecta a 12 CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

El magistrado considera que la protección protección de los intereses financieros de la Unión «no se opone a la extinción de la responsabilidad» prevista en la ley orgánica por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que «no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión».

Pero el abogado general ha mostrado sus reservas sobre varias disposiciones de la Ley de Amnistía. Más concretamente asegura que el plazo máximo de dos meses para su aplicación «es excesivamente corto y vinculante para determinar si la situaicón está cubierta o no por la amnistía» y apunta que «puede quebrantar la exigencia de independencia judicial». Señala, igualmente, la disposición que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a dar audiencia únicamente a las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales públicos relacionados con los hechos amnistiados, sin mencionar a las partes que hayan ejercitado la acción pública. En este sentido, destaca que si se interpreta la ley orgánica en el sentido de que no debe darse audiencia a las mencionadas partes antes de dictar la resolución «se les impediría mantener un debate contradictorio sobre los elementos de hecho y de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento» y deja en manos del Tribunal de Cuentas comprobar si estas partes han tenido derecho a ser oídas.

Concluye además que imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución que absuelva de responsabilidad a las personas demandadas sin disponer de la posibilidad de ponderar las pruebas para determinar si esas personas han cometido los actos que se les imputan y que el órgano jurisdiccional no pueda proseguir el examen del asunto «resulta inherente a toda amnistía».

Finaliza apuntando que «no es conforme con el Derecho de la Unión» obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, ya que tal obligación «privaría al procedimiento prejudicial de todo efecto útil». Spielmann asegura que es el Tribunal de Cuentas el que debe determinar si la ley orgánica puede interpretarse de un modo que garantice el efecto útil de la respuesta del Tribunal de Justicia cuando se efectúe una remisión prejudicial.

Críticas de la Comisión Europea

Las conclusiones del abogado general chocan con la reprimenda de la Comisión Europea a la Ley de Amnistía en la vista celebrada en julio en Luxemburgo. Durante la sesión, el Ejecutivo la Comisión Europea criticó que la Ley de Amnistía parece prefabricada para que «el Gobierno garantizase la impunidad de sus socios políticos», lo que pone en duda el «interés general» de dicha norma. Además, advirtió ante el tribunal que Pedro Sánchez «no atendió a las recomendaciones de la Comisión de Venecia» en relación a que se tomara «el tiempo necesario para un diálogo que permitiera la reconciliación social y política» en Cataluña. Tampoco en lo relativo a la necesidad de «una mayoría cualificada» para la aprobación de esa ley.

A pesar de que las leyes de amnistía son competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión Europea sostiene que esto «no afecta» a la competencia del TJUE para determinar si esta normativa se ajusta al Derecho de la Unión. La Comisión apunta que es el Tribunal de Cuentas el que debe determinar «si se habrían visto afectados los intereses financieros de la Unión»; es decir, si los fondos europeos financiaron el procés sin estar previstos para ello. Con todo, afirma que algunos elementos de la Ley de Amnistía «impiden» al Tribunal de Cuentas llevar a cabo estas investigaciones, en alusión a que la ley establecía apenas dos meses de plazo desde su aprobación para que se pudiera aplicar.