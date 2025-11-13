Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DPA

El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

Considera que el plazo máximo de dos meses es «demasiado corto» para dictar una resolución absolutoria y alzar las medidas cautelares y que no es compatible con el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», pero ha despejado el camino para la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros más de treinta antiguos altos cargos del Govern al considerar que la norma no afecta a fondos europeos. Así lo ha firmado en sus conclusiones, que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal. En el caso que afecta a 12 CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  6. 6 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios