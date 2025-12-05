Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mahmoud Abás y Pedro Sánchez durante un encuentro en Ramala. EFE

Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina

Se trata de la segunda visita del presidente del Estado palestino, la primera después del alto el fuego pactado el 10 de octubre

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:42

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abás, visitará Madrid el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será ... un viaje oficial en el que mantendrá sendos encuentros con Felipe VI y con el presidente dle Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado este viernes Moncloa.

