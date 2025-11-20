Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

José Luis Ábalos no da un paso atrás. Es más, pasa a la ofensiva denunciando una «estrategia premeditada de presión» para hacerle confesar unos delitos ... que, insiste a pesar de las pruebas, nunca cometió.

Solo horas después de que la Fiscalía haya solicitado para él 24 años de prisión por la primera pieza del 'caso Koldo' y que se celebre cuanto antes una vista para valorar la modificación de las medidas cautelares que pesan sobre el exministro de Transportes (abriendo así la posibilidad, por primera vez, de que el diputado entre en prisión de manera provisional) Ábalos se ha presentado en X, antes Twitter, como víctima de una persecución de Anticorrupción.

Sostiene que la Fiscalía le «presiona» para llegar a un pacto ante la falta de indicios para conseguir una condena en esta primera pieza del 'caso Koldo', la de las adjudicaciones irregulares de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor Víctor de Aldama, también imputado en esta misma causa. Ábalos hasta ahora ha venido rechazando un acuerdo de conformidad, si bien el pasado verano anduvo cerca de explorar ese pacto de la mano de su entonces abogado, José Aníbal Álvarez, al que finalmente ha 'despedido' por sus constantes desencuentros por la negativa del exdirigente socialista a pactar con el Ministerio Público.

«El escrito de calificación comunicado por el Ministerio Fiscal supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción de la Causa Especial 20775/2020 por la Sala II del Tribunal Supremo», ha denunciado en las redes José Luis Ábalos.

El imputado se queja de que «no solo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas solicitadas» por su defensa antes de su procesamiento, sino que además «se me ha impedido acceder al material de la causa» antes que el Supremo propusiera sentarle en el banquillo.

Sin «evidencias reales»

A estas circunstancias sobre su supuesta indefensión para abocarle a juicio, Ábalos suma «ahora» la puesta en marcha de una «estrategia premeditada de presión» de Anticorrupción con dos pilares: «una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para medidas cautelares)». Todo ello, según el exministro, tiene como propósito «forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación» de 24 años de cárcel y 3,9 millones de euros de multa por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

«Pese a la dureza de la situación, seguiré defendiendo mi inocencia y confiando en la justicia de nuestro país», ha asegurado en X José Luis Ábalos, quien, según las estimaciones de diversos juristas a este periódico, podría asomarse a una sentencia de condenatoria de una década de cárcel solo por esta primera pieza si no se aviene finalmente a pactar.

Un pacto que si tiene, al menos por el momento, Víctor de Aldama, quien, a pesar de la gravedad de los delitos que también se le imputan en esta primera pieza (organización criminal, cohecho continuado y uso de información privilegiada) 'solo' se enfrenta a una petición de siete años porque el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón le aplica la «atenuante» de confesión.