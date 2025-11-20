Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos, en el Congreso, la semana pasada EP

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

El exministro afirma que la Fiscalía, con su «exagerada reclamación» de penas, ha puesto en marcha una «estrategia premeditada» para una «conformidad» ante la falta de pruebas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

José Luis Ábalos no da un paso atrás. Es más, pasa a la ofensiva denunciando una «estrategia premeditada de presión» para hacerle confesar unos delitos ... que, insiste a pesar de las pruebas, nunca cometió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  8. 8

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  9. 9 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  10. 10 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar