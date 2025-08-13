Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Aagesen atiende a los medios tras la visita a la playa de Camposoto. EP

Aagesen cifra en 14 los incendios forestales activos en 7 comunidades

La ministra de Transición Ecológica apunta que varios podrían haber sido provocados y alerta de que la ola de calor complica la extinción

M. G. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:01

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades ... autónomas. A la espera de que se confirmen las causas, la titular del departamento ha indicado que se estima que varios de ellos han sido provocados «por su virulencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  8. 8

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aagesen cifra en 14 los incendios forestales activos en 7 comunidades

Aagesen cifra en 14 los incendios forestales activos en 7 comunidades