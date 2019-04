Más de 800.000 españoles usan la 'Lista Robinson' para parar el 'spam' publicitario

madrid. Unos 800.000 españoles ya se han apuntado a la Lista Robinson para evitar el 'spam' publicitario. Supone que más de un millón de teléfonos, medio millón de correos electrónicos, más de 350.000 números de móvil o casi 300.000 direcciones postales están excluidos de cualquier publicidad indeseada. El registro se remonta a la década de los noventa y nació como una herramienta de autorregulación. De ese 'aislamiento' propagandístico viene su nombre en honor al mítico personaje del escritor inglés Daniel Defoe. En 2018 se registraron 250.000 nuevas altas, un 400% más que en 2017.

«Antes la invasión se producía en el buzón de casa y ahora nos llenan el correo electrónico de 'mails' no deseados», apunta Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante la presentación de las novedades de este servicio creado por Adigital para proteger los datos personales de los ciudadanos y facilitar a las empresas el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El servicio permitirá a partir de ahora a los ciudadanos limitar la recepción de publicidad por sectores económicos y las pymes y las macropymes podrán hacer 30.000 registros anuales de forma gratuita.

«La AEPD promueve que los ciudadanos se inscriban en la Lista Robinson ya que permite no tener que oponerse a la recepción de publicidad no deseada caso por caso sino inscribirse en un sistema y seleccionar, con un solo acto, todos los canales por los que no desea recibir publicidad»», afirmó España.