Más de 4.000 grancanarios abandonan sus casas por el fuego Un avión sobrevuela el incendio de Valleseco, Gran Canaria, que ha afectado 1.700 hectáreas. :: EFE El incendio de Valleseco quema unas 1.700 hectáreas y alcanza el parque natural del pinar de Tamadaba D. ROLDÁN MADRID. Lunes, 19 agosto 2019, 00:08

El fuego prosigue su efecto devastador en la isla de Gran Canaria. Si la semana pasada un incendio arrasaba unas 1.500 hectáreas de monte y provocaba el desalojo de mil personas, otro fuego descontrolado está arrasando desde la noche del sábado la zona de Valleseco. El Gobierno de Canarias aseguró este domingo que ya se habían quemado más de 1.700 hectáreas distribuidas en seis municipios -Valleseco, Tejeda, Gáldar, Moya, San Mateo y Agaete- y que, a lo largo del fin de semana, había obligado a desalojar a unas 4.000 personas, repartidas en 40 pequeños núcleos. Los servicios de emergencia reclamaron que se sigan las instrucciones de evacuación y que nadie intente quedarse en sus casas. Por su parte, el Ejecutivo central pidió a Cruz Roja 600 camas para los desplazados.

«Es un desastre medioambiental», indicó el presidente autonómico Ángel Víctor Torres. «Es una situación tremendamente complicada», añadió ya que el fuego ha encontrado en las condiciones climáticos a su mejor aliado para extenderse: 40 grados centígrados, humedad por debajo del 30% y vientos con velocidades que alcanzan los 50 kilómetros por hora. El «virulento» incendio avanza sin control en dos flancos: uno desde Cueva Corcho hacia Juncalillo y otro desde Cruz de Tejeda hasta Artenara. Además, anoche ya llegó al pinar de Tamadaba, una de las joyas del archipiélago. Declarado parque natural en 1987, ocupa 7.500 hectáreas que albergan grandes bosques naturales de pino canario de notable eficacia en la captación hidrológica, como atestigua la presencia de varias presas artificiales en su entorno. Los servicios de extinción comenzaron los trabajos para intentar evitar mayores daños en esta zona.

En la extinción trabajan por turnos entre 600 y 700 efectivos, así como diez medios aéreos, entre helicópteros, aviones y cuatro hidroaviones. Han sido cortadas once carreteras, todas las que conducen a la zona afectada. Tres pelotones de la segunda brigada -con bases en Morón (Sevilla)- de la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaboran en la lucha contra el fuego, muy complicada por el terreno, con barrancos muy estrechos de difícil acceso. No obstante, el Gobierno canario ha solicitado más medios terrestres para controlar el tercer gran incendio de este verano en las islas. No se descarta que más brigadas del Ministerio de Agricultura o de la UME lleguen a las islas.

Mientras tanto, en Castilla y León más de 100 efectivos y trece medios aéreos intentan extinguir el fuego declarado en la localidad abulense de Candeleda, en la zona conocida como El Raso, en la madrugada del domingo. La Junta aseguró que el fuego «no ha avanzado» pero la «dificultad de acceso» a la zona, cuya cota se encuentra a una altitud de entre 1.400 y 1.700 metros, complicaba las labores de extinción.