Seat Cormosa patrocina su primer torneo de pádel

Lunes, 6 mayo 2019, 18:20

El pasado fin de semana se celebró el primer torneo de pádel patrocinado por el concesionario Seat Cormosa de Málaga, que aprovechó el evento para dar a conocer uno de sus modelos del momento, el Seat Tarraco, un 7 plazas con motorización diesel y gasolina que pertenece a la familia SUV, los nuevos todoterrenos de ciudad.

En torno a 1.000 personas acudieron a disfrutar del ambiente y el deporte en el club Vals sport el Cónsul, que además celebraba su noveno aniversario con todo tipo de actividades de ocio para toda la familia, mientras en las pistas de pádel, unas 70 parejas se disputaban el título de campeón y campeona en sus categorías en el torneo Seat Cormosa.

A las puertas de la pista principal, el Seat Tarraco se mostraba al público en una presentación única, ya que normalmente esta se hace en los concesionarios, suelen acudir unas 200 o 300 personas. Para darle más visibilidad, Seat quiso apostar por algo novedoso para su presentación, así que esta es la primera vez que se ha hecho un evento fuera del concesionario.

Su nuevo «todocaminos» es un tipo de coche que se está imponiendo en el mercado. Seat lanzó hace dos años el modelo Ateca, después el Arona y ahora el Tarraco, que es el coche grande de la familia y el grande del mercado. «Los SUV son el futuro de la automoción», explica Jose Luis Morales, gerente de Cormosa, que cuenta que este tipo de coches se han apoderado del 50% del mercado. Son coches con una relación precio- calidad muy buena, ya que a partir de unos 30.000€ se puede adquirir un Tarraco. «Con la calidad que damos creemos que es el mejor precio del mercado en este tipo de coches» asegura el gerente del concesionario malagueño.

Seat Cormosa, ubicado en la calle Carlos de Haya, se creó en 1982 por dos socios, Pedro Cornejo y Jose Luis Morales, que desde el principio apostaron por la marca Seat, que lidera el mercado local y nacional con los mejores datos de ventas. Para ellos, lo más importante es el cliente, sea cual sea el motivo de la visita «vamos a muerte con él y lo único que queremos es que esté satisfecho, ya que el cliente y el boca a boca es lo que nos trae más clientes» comenta. Los datos hablan por sí solos, ya que de los diez coches más vendidos en Málaga, cuatro son de la marca Seat, en este orden el Seat Ibiza, el León, el Arona y el Ateca. Por lo que Seat es la marca que más vende en Málaga, sobre todo a particulares.

David Montiel, Eduardo Castaño, José Luis Morales y Gustavo Rubio.

El renting, una tendencia en crecimiento

El fenómeno renting lleva ya un tiempo funcionando muy bien con las empresas, pero cada vez más los particulares lo van adaptando a su vida. Es un proceso lento y es todavía una realidad «a poca escala», por lo que Seat todavía no ha entrado en ese mercado, aunque creen plenamente en él. El renting ha irrumpido hace aproximadamente un año pero, como todos los cambios, cuestan asumirlos, por lo que esperan ir poco a poco, ya que «el renting es el futuro pero, de momento, no es el presente sino parte de él».

Otra de las tendencias del mercado es la venta online. A día de hoy siguen adquiriéndose más coches en la venta cara a cara, pero el futuro es la venta online. El cliente cada vez posee más información sobre lo que quiere, por lo que cuando llega al concesionario ya se sabe todas las características de los modelos que más le gustan. La tecnología, en el sector automovilístico, está avanzando a pasos agigantados, ya que en los próximos cinco años la venta de coches va a cambiar más que en los últimos cien años.

El futuro de la marca Seat

Aunque el sector automovilístico se encuentra en un periodo de desaceleración debido a las declaraciones políticas del fin del diesel, la alarma no es tan inminente como se piensa. «El diesel tiene los días contados, pero para el 2040», asegura Morales. Los pasos que se están dando ahora es hacia los coches de gas GNC (gas natural comprimido). Es el futuro de toda la gama Seat, aunque su implantación en Málaga todavía va a tardar un poco. En Madrid o Barcelona ya recorren las calles, pero aquí es imposible todavía debido a la inexistencia de gasineras. Los coches ya tienen esa capacidad de funcionar con GNC, ya existen y se comercializan, pero hasta que no haya dónde repostar no se podrán empezar a vender estos coches.

Este mismo mes, en una importante reunión del concesionario con Gas Natural y con Seat empezarán a proponer los puntos estratégicos en las que se podrían instalar gasineras. La primera piedra de este camino hacia los coches de gas, un muy grande en el sector y un paso muy importante hacia una limpieza medioambiental, ya que estos coches no contaminarán. Por otro lado, aunque el precio al principio sea un poco mayor, el ahorro a largo plazo será mucho mayor porque el gas es mucho más barato que el diesel.

Presentes en el deporte

En Seat Cormosa creen en la publicidad 100%, ya que lo ven como una inversión y por ello están muy presentes en el deporte. A nivel local, patrocinan al GAES de balonmano, al Málaga CF y en Vals Sport el Cónsul cuentan con una pista del pádel con su nombre y el patrocinio del torneo de pádel que tuvo lugar el fin de semana pasado. Una vez finalizado el torneo se procedió a la entrega de premios a los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías y al sorteo, entre lo que se regaló un patinete eléctrico de Seat.