Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los cambios de aceite son una de las operaciones más rutinarias para los talleres. FP

Las reseñas de Google determinan cuáles con los mejores talleres de España

Juan Roig Valor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:00

Lo que determina el grado de satisfacción de un cliente con su taller es el trato que reciben por parte de los profesionales, más allá ... del precio. Así lo deja patente el estudio 'Google y las experiencias de los españoles en el taller», elaborado por Ipsos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  8. 8

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10

    La truculenta historia del cura asesino de Riogordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las reseñas de Google determinan cuáles con los mejores talleres de España

Las reseñas de Google determinan cuáles con los mejores talleres de España