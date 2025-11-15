Estos son los sets de motor de Lego que necesitarás estas Navidades, ¡y no son solo para niños!

No hace falta ser un niño, ni siquiera un amante del motor, para disfrutar con un automóvil a escala. Pero mucho más si lo eres. ... Especialmente, si se puede montar y desmontar incontables veces, se controla a distancia, y cuenta con increíbles detalles como amortiguadores, cilindros o pistones móviles. Y es que la sección de coches, Fórmula 1 y todo lo que esté relacionado con el automovilismo está en auge. Lego lo tiene claro, por eso, si ya tenía un amplio catálogo en ese sentido, ahora crecerá todavía más. Algunas son adquisiciones repletas de realismo para su gama Technic, recomendada a partir de nueve años de edad.

«En adultos ha habido un punto de muchísimo interés, que han concentrado muchas ventas. Ha sido vehículos, gracias a la colaboración con Fórmula 1 que se anunció el año pasado en noviembre en la esfera de Las Vegas. Llegó a las tiendas en marzo y desde que desde que llegó no ha dejado de estar en el 'top 10', de los productos más vendidos, sobre todo Ferrari», ha explicado a este diario, Pilar Vilella, directora de marca Lego para los mercados de España, Francia y Portugal.

«Esta colaboración nos ha permitido es lanzar producto de las 10 escuderías. Y además tuvo una difusión mundial porque en el Grand Prix de Miami se construyeron 10 coches las 10 escuderías a tamaño real, cada coche pesaba 1 tonelada, tenía 400.000 ladrillos e hicieron los 5,4 kilómetros del recorrido con los pilotos, o sea, Hamilton, Verstappen, Norris y copiloto detrás y se lo estaban pasando fenomenal. No había una competición, era simplemente risas y diversión. Se viralizó y aquello hizo que todavía nuestra colección fuera más emblemática. Entonces, el tema de los coches es súper importante para adultos», sostiene Vilella.

Específicamente, «Fórmula 1 este año ha funcionado muy bien, ha estado en el 'top' de ventas desde el principio, tanto para niños como para adultos y que la colaboración con Fórmula 1 se ha visto integrada dentro de tres líneas de la marca Lego City, que es la que llega a niños de 6 a 12 años donde hay un garaje con un Mercedes-Benz, una parada en boxes con un Ferrari, o un camión que lleva un Aston Martin, por ejemplo. O sea, realmente es también llevar el mundo de la Fórmula uno de los más pequeños. Luego tenemos la colección Legos Speed Champions, donde tenemos la reproducción de las 10 escuderías a un precio imbatible de 26,99 euros», cuenta.

«Luego ya tienes Lego Technic, que es para quien quiere una reproducción sencilla de sus coches favoritos, pero a todo lujo y nivel de detalles, con un punto más de ingeniería y de funcionalidad. De hecho, en el caso del os modelos de F1 son una reproducción súper fidedigna porque se hace en colaboración de nuestros ingenieros con los ingenieros de las escuderías para asegurarnos de que todas las detalles cumplen exactamente el fiel reflejo del coche original, que es como se ha explicado mi compañero a nivel de todo, de neumáticos, de suspensión, de del eje, todo es increíble, que abres está todo ahí el asiento con su motor..», detalla.

Para 2026, algo de lo que podemos adelantar y que ya Lego ha anunciado es una esperada continuación de coches. «Porque los vehículos son un foco importante de nuestra colección, extendemos la colaboración con Fórmula 1, nunca se planteó como no solamente para un año, así que que durante el 2026 va a haber coches nuevos que ya veréis; y hay dos que ya se han anunciado que son el DeLorean y Rayo McQueen por el aniversario 20 aniversario de la película Cars», cuenta la directora de marca Lego para los mercados de España, Francia y Portugal.

Pero no solo los coches están en su mejor momento. Lego está viviendo su mejor momento. «El año pasado fuimos líderes del mercado, y este año todo apunta a que vamos a volver a ser líderes de mercado. Y no hay mejor signo de que tenemos una demanda increíble, que la comunidad de fans de Lego no deja de crecer, tanto la base que ya teníamos como niños, como todos los adultos que estaban volviendo a jugar con nosotros, bien sea por el elemento de nostalgia, porque tenemos producto de temáticas tan diversas que prácticamente es imposible que no haya uno que no te guste», explica Vilella.

«Bien puede ser un coche, puede ser un elemento de Star Wars, puede ser un set de Harry Potter o puede ser una flor. Entonces es muy difícil que alguno de tus gustos se escape del amplio porfolio que tenemos. Si a eso le unimos, que tenemos un departamento de innovación brutal, que lanzamos en torno a 375 novedades cada año -somos la juguetera que más novedades lanza al mercado-, esto hace que estemos permanentemente en boca de la comunidad de fans de Lego, que además es una comunidad muy activa que lo que estamos muy agradecidos a ellos porque no se inspiran a seguir mejorando, a seguir estando cerca de sus gustos, lanzar licencias de aquellos temas que les interesan», sostiene.

Otra de las categorías que más fuerza ha cogido los últimos meses, además del automóvil, es la denominada 'botanicals', «que antes no existía y que ahora mismo se ha convertido en una categoría indispensable dentro de nuestras colecciones. Y además nos ha permitido conectar con el público femenino que quizás por estereotipos anticuados de género, parecía que las mujeres y las chicas no nos gustaba mucho construir, porque habíamos jugado de pequeñas con otro tipo de cosas. Entonces ahora se ha demostrado a través de entran a través de las flores y una vez que entras, ya no puedes dejar de construir», concluye.