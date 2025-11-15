Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sets de Fórmula 1 P.F.

Estos son los sets de motor de Lego que necesitarás estas Navidades, ¡y no son solo para niños!

N. S.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

No hace falta ser un niño, ni siquiera un amante del motor, para disfrutar con un automóvil a escala. Pero mucho más si lo eres. ... Especialmente, si se puede montar y desmontar incontables veces, se controla a distancia, y cuenta con increíbles detalles como amortiguadores, cilindros o pistones móviles. Y es que la sección de coches, Fórmula 1 y todo lo que esté relacionado con el automovilismo está en auge. Lego lo tiene claro, por eso, si ya tenía un amplio catálogo en ese sentido, ahora crecerá todavía más. Algunas son adquisiciones repletas de realismo para su gama Technic, recomendada a partir de nueve años de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  3. 3 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  4. 4 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  5. 5 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  9. 9

    El Unicaja elige a Augustine Rubit
  10. 10

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos son los sets de motor de Lego que necesitarás estas Navidades, ¡y no son solo para niños!

Estos son los sets de motor de Lego que necesitarás estas Navidades, ¡y no son solo para niños!