Jeep DJ5-E Electruck P.F.

¿Sabías que Jeep debutó con un 100% eléctrico ya hace 50 años?

N. S.

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:00

¿Un Jeep 100% eléctrico hace 50 años? Puede parecer algo asombroso, pero la marca estadounidense no sólo ha entrado en la historia del automóvil ... por crear automóviles robustos, versátiles y capaces de adentrarse en cualquier terreno sino también por su curiosidad y su afán por explorar nuevos territorios. Esta vocación aventurera y anticonformista llevó a investigar nuevas vías en materia de electrificación, en el contexto de la crisis del petróleo, siempre con la búsqueda de respuestas prácticas y polivalentes como objetivo. El resultado fue el revolucionario Jeep DJ5-E Electruck. El primer Jeep eléctrico de la historia.

