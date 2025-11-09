Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colección Renault P.F.

Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault

N. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Renault posee actualmente una colección excepcional de vehículos históricos, obras de arte y documentos de archivo que serán reunidos a partir de 2027 en el ... museo 'Les collections' ubicado en Flins-sur-Seine, en la región parisina. Este espacio inédito, abierto a todos, dará vida por primera vez al patrimonio de Renault y permitirá al público explorar los 125 años de legado de la marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  6. 6 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  7. 7 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  10. 10 El Supremo da la razón a un policía local que reclamó percibir los pluses por nocturnidad y días festivos incluso en vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault

Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault