Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La DGT insiste en la necesidad de mantener la velocidad permitida durante todo el trayecto F. P.

¿Puede el mismo radar multarte varias veces en el mismo viaje?

A. Noguerol

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Cada vez son más los conductores que se sorprenden al recibir varias multas del mismo radar por exceso de velocidad en un mismo trayecto. La ... cuestión genera dudas acerca de si es legal que un mismo dispositivo sancione más de una vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Puede el mismo radar multarte varias veces en el mismo viaje?

¿Puede el mismo radar multarte varias veces en el mismo viaje?