Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El prototipo T7, obra de Butzy Porsche, rodará por vez primera en noviembre de 1960 G. S.

Prototipo 754 T7, un automóvil clave en la historia de Porsche

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

A principios de los años sesenta, Porsche no cuenta más que con un modelo en su gama, el 356, derivado estrechamente del Volkswagen Beetle o ... Escarabajo. Presentado en 1948, ha ido evolucionando con los años de forma evidente para responder a una clientela cada vez más exigente. Su carrocería se ha refinado, es más estable y cómodo gracias a la evolución de sus suspensiones, y también, más potente: de los 40 CV iniciales ha pasado a 90 CV, e incluso llegará a los 130 CV con el 356 B Carrera de 1961.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  4. 4 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  5. 5 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  10. 10

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Prototipo 754 T7, un automóvil clave en la historia de Porsche

Prototipo 754 T7, un automóvil clave en la historia de Porsche