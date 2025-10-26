Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026
N. S.
Domingo, 26 de octubre 2025, 13:00
La Fórmula E aterrizará en Madrid en 2026. El Madrid e-Prix, una de las pruebas más esperadas del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, ... que se celebrará el 21 de marzo de 2026, se celebrará nada más y nada menos que en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.
Con la celebración de Madrid Mundial de Fórmula E y la llegada de la Fórmula 1 a la capital, Madrid se convertirá en 2026 en la capital mundial del motor y la movilidad sostenible, acogiendo las dos competiciones más prestigiosas del automovilismo internacional. Y desde ya, la organización de Madrid Mundial de Fórmula E 2026 - Madrid E-Prix pone a la venta más de 21.000 localidades (www.jarama.es) con descuentos especiales para el público más joven y socios del RACE. Los aficionados podrán elegir entre las áreas habituales del circuito (Pelouse, Farina, Super 7, Cubierta y Recta). Además, el circuito ofrecerá un amplio Fan Village con experiencias interactivas, gastronomía y espacios para toda la familia.
Como novedad, el Circuito de Madrid Jarama-RACE ha incorporado una chicane en la recta principal, diseñada especialmente para esta cita de la Fórmula E. Esta modificación permitirá a los monoplazas regenerar energía durante la frenada y ofrecer mayor espectáculo a los aficionados.
Además, el trazado madrileño contará con una nueva grada situada junto a esta variante, que proporcionará a los espectadores una visión privilegiada de uno de los puntos más técnicos y espectaculares del recorrido.
La cita reunirá a los 20 pilotos y 10 equipos del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, entre ellos algunas de las marcas más prestigiosas del automovilismo internacional. La del Circuito de Madrid Jarama-RACE será la sexta ronda de la temporada, con los monoplazas GEN3 EVO, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos. De esta manera, Madrid se situará junto a Mónaco, Tokio o São Paulo como una de las grandes capitales mundiales del motor y la movilidad sostenible.
