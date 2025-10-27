Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señal de animales en carretera P.F.

Sigue estos consejos para evitar accidentes con animales en la carretera

N. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:03

Comenta

Más de 35.000 siniestros viales con animales son los que se registran cada año en nuestro país; siendo el jabalí el tipo de animal ... más frecuente, seguido de corzos y ciervos de entre los silvestres; que conforman el 86% de las colisiones frente a los animales domesticados, que representan el 13% (perros la mayoría, seguido de caballos y vacas), según el informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera para la DGT.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  10. 10

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sigue estos consejos para evitar accidentes con animales en la carretera

Sigue estos consejos para evitar accidentes con animales en la carretera