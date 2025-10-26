Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Seat 600 de la colección SEAT Históricos F. P.

España redescubre su patrimonio automovilístico con el auge de los clásicos

J. Bacorelle

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Se considera histórico aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo ... histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  3. 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  4. 4

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  5. 5

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  8. 8

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  9. 9 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz
  10. 10 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España redescubre su patrimonio automovilístico con el auge de los clásicos

España redescubre su patrimonio automovilístico con el auge de los clásicos