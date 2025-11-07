Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Empleo Mercadona P.F.

Contrato indefinido y hasta 2.300 euros: Mercadona busca mecánicos

S. M.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:00

Mercadona ha publicado una oferta de empleo en su portal para mecánicos para trabajar con contrato indefinido y sueldo de hasta 2.300 euros ... brutos al mes. En concreto, los supermercados valencianos han activado nuevos procesos de selección de personal con intención de cubrir puestos para el mantenimiento de su flota de vehículos para el reparto a domicilio.

