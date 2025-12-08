Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colores para el coche P.F.

Cuáles son los colores preferidos para comprar coches de segunda mano

N.S.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:00

Los fabricantes de coches ofrecen una amplia gama de colores para todos los gustos: desde tonos monocromáticos clásicos atemporales hasta colores atrevidos que llaman la ... atención en la carretera. Sin embargo, los expertos destacan que los compradores de coches de segunda mano tienen prioridades algo distintas a la hora de elegir un vehículo usado. Por ejemplo, en España los conductores no suelen elegir coches muy coloridos, sino que prefieren los tonos monocromáticos. De todos los vehículos analizados por carVertical en 2024, el 21,2% eran grises, el 36,4% negros, el 26,3 blancos, el 8,1 azules y el 8,1 rojos.

