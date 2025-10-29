Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un 60% de los españoles reconoce tener dificultades visuales al circular de noche F. P.

Ceguera nocturna: ¿qué es y cómo afecta a la conducción?

Patxi Fernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:31

Comenta

El reciente cambio de horario, sumado a la progresiva disminución de las horas de luz natural conforme se avanza hacia el invierno, está incrementando la ... conducción nocturna y, con ella, las dificultades al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ceguera nocturna: ¿qué es y cómo afecta a la conducción?

Ceguera nocturna: ¿qué es y cómo afecta a la conducción?