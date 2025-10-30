Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Examen teórico del carnet de conducir P.F.

En qué va a cambiar el examen del carné de conducir en las próximas semanas

N. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:00

El examen teórico para sacarse el carnet de conducir ahora incorporará una novedad: un vídeo en el que deberán responder sobre situaciones de riesgo con ... las que se pueden encontrar en el día a día como conductores. Ya desde hace tiempo que la prueba teórica para obtener el carné incorporaba contenidos sobre seguridad vial, sumándose el identificar un riesgo con suficiente antelación permite anticiparse y evitar accidentes si se adoptan decisiones como reducir la velocidad, frenar, cambiar la trayectoria del vehículo...

