Brad Pitt, embajador de Mercedes-AMG P.F.

Brad Pitt se convierte en la nueva cara del próximo Mercedes-AMG GT Coupé 4 Puertas

N.S.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

Mercedes-AMG se complace en dar la bienvenida a Brad Pitt como el nuevo miembro de la «familia más rápida del mundo». Conocido por su ... papel protagonista en el taquillazo de Hollywood F1 THE MOVIE y su inconfundible presencia en pantalla, Brad combina ambición, interpretación y un espíritu de innovación, valores profundamente arraigados en el ADN de Mercedes-AMG. Su pasión por los coches potentes y atractivos le convierten en el embajador perfecto mientras AMG entra en una nueva dimensión de rendimiento. Brad representará el próximo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, una máquina diseñada para emocionar y que celebrará su estreno mundial en 2026.

