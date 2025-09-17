Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ITV de la moto P.F.

Alerta en el sector de las dos ruedas: Casi un 40% de las motos circulan sin ITV, y cerca de un 30 sin seguro

N. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:00

El 37% de las motocicletas que circulan por nuestras carreteras no dispone en vigor la inspección técnica de vehículos. Es decir, de las 4.369. ... 990 motocicletas registradas, al menos 1.606.377 no tienen la ITV al día. «A pesar de los esfuerzos y las campañas de seguridad de la DGT en el control de la ITV y las campañas de concienciación realizadas por Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) todavía casi 4 de cada 10 motos que están en las carreteras y ciudades españolas podrían no estar cumpliendo con los estándares de seguridad vial y protección del medio ambiente», explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

