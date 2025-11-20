Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El mal estado de las carreteras puede provocar accidentes F. P.

Más de 270 kilómetros de carreteras españolas son puntos negros por accidentes

Patxi Fernández y Juan Roig Valor

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:59

Durante el mes de octubre se han registrado en las carreteras 81 siniestros mortales en los que han fallecido 83 personas, 6 menos que en ... el mismo mes de 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, un 6% más respecto a octubre del año anterior, registrándose 39,9 millones de movimientos de largo recorrido durante el mes de octubre, según las cifras más recientes publicadas por la DGT.

