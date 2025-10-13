s400: probamos el SUV más pequeño de EBRO

Tras aterrizar en el mercado con el s700 y el s800, un SUV de siete plazas, llega ahora el EBRO s400, un coche de ... 4,32 metros que compite en la categoría de los SUV urbanos.

Mientras que el s700 y s800 están disponibles con versiones de gasolina (etiqueta C) o híbrida enchufable (etiqueta CERO), el s400 solo se ofrece con un sistema híbrido convencional que combina el funcionamiento de un motor de gasolina de 1,5 litros y 95 CV con el de un motor eléctrico de 204 CV que se alimenta de una batería de 1,83 kWh de capacidad. Gracias a esta mecánica, el s400 acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y homologa un consumo medio (WLTP) de 5,3 l/100 km, un buen dato, aunque algo peor que el de rivales como el Captur (4,4 l/100 km).

El interior del EBRO s400 destaca por su calidad, con materiales agradables a la vista y el tacto, y terminación, con buenos ajustes que evitan la aparición de grillos. El componente tecnológico también tiene peso, con dos pantallas de 12,3 pulgadas que ofrecen buen resolución y una conectividad que gustará a los más jóvenes, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos de serie. En este sentido, solo se echa en falta un cargador por inducción para el móvil, algo que por otro lado no es tan habitual en la categoría.

En marcha, el EBRO s400 es un coche cómodo y fácil de conducir, con una suspensión tirando a blanda y un tacto del freno muy satisfactorio, algo que no siempre ocurre en los coches híbridos. La única pega es que el sonido del motor se cuela con claridad en el habitáculo ante demandas fuertes de aceleración y que los anunciados 211 CV no se traducen en el nivel de recuperaciones y aceleración que cabría esperar de esa cifra.

El EBRO s400 está disponible con dos acabados: Premium y Excellence. Desde el nivel más básico, el equipamiento de serie es generoso con, por ejemplo, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, faros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas y completo conjunto de sistema de seguridad y asistencia a la conducción (ADAS).

El precio de partida es de 27.990 euros, aunque con los descuentos y promociones que ofrece la marca se puede quedar en aproximadamente 23.000 euros.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de Autocasión.

En la cuenta de YouTube de Autocasión, encontrarás pruebas a fondo de las últimas novedades que llegan al mercado, con análisis detallados y rigurosos que pueden servirte como una útil guía de compra para tu próximo coche.