A prueba de Nürburgring: el Omoda 9 SHS demuestra su potencial en el «infierno verde»

El Omoda 9 SHS ha sido sometido a uno de los exámenes dinámicos más exigentes del mundo: el bucle norte de Nürburgring, conocido como Nordschleife ... o el «Infierno Verde».

Las condiciones en el circuito alemán fueron extremas, proporcionando el escenario ideal para llevar al límite sus tecnologías: pista mojada, cuatro grados de temperatura ambiente y, según el coach profesional Pablo Canteli, «uno de los niveles de agarre más bajos del año».

En este contexto, el vehículo puso a prueba su sistema de propulsión híbrido SHS, la plataforma modular superhíbrida M3X, la suspensión electromagnética CDC, el sistema de tracción total AWD, el frenado y todos sus asistentes electrónicos.

El Omoda 9 SHS completó un total de 20 vueltas al trazado de 20,8 kilómetros. Para extraer el máximo rendimiento, se activó el modo deportivo de la suspensión CDC y el modo de conducción Sport.

El piloto de pruebas destacó la gran potencia disponible, logrando alcanzar la velocidad máxima con mucha facilidad a pesar de las condiciones de baja adherencia. El coche llegó al limitador no solo en las rectas principales (Döttinger, Kesselchen o antes de Swedencroix), sino también en tramos más cortos como antes de Tiergarten.

Ampliar El coche durante la prueba F. P.

La capacidad de aceleración del vehículo es notable, registrando un paso de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y de 90 a 120 km/h en solo 2,8 s. Esta eficiencia se sustenta en tres pilares.

En primer lugar el sistema de propulsión, compuesto por un motor de combustión 1.5T GDI DHE y tres motores eléctricos, entrega un total de 395 kW (537 CV) y 650 Nm.

La segunda clave es una transmisión DHT de doble embrague con tres velocidades que permite que los motores eléctricos funcionen simultáneamente como propulsores. El piloto notó que los cambios de marcha son suaves y la respuesta al acelerador, muy rápida.

Y el tercer punto fuerte es el sistema de tracción AWD, esencial para aplicar la potencia al suelo con seguridad bajo las máximas cargas y baja adherencia que ofrecía Nürburgring.

Chasis estable y premium

El chasis del OMODA 9 SHS demostró estar a la altura de su potencia, siendo descrito por el piloto como «muy estable en todas las condiciones» y con una sensación premium al volante. La gestión de los baches fue calificada como «muy suave y eficiente».

El dinamismo se asienta en una base sólida: la carrocería está compuesta en un 85% por aceros de alta resistencia y utiliza la plataforma modular superhíbrida M3X, que ofrece una gran batalla, un bajo centro de gravedad y suspensión trasera multibrazo.

La suspensión electromagnética con control de amortiguación continuo (CDC) fue una ventaja diferencial. Este sistema recopila datos dinámicos en tiempo real para ajustar la dureza de los amortiguadores en milisegundos, permitiendo:

El coche abordó el famoso Carrusel (losetas desiguales de hormigón) a 91 km/h y «se comía los baches como si nada».

Contener movimientos longitudinales y transversales de la carrocería, limitando el cabeceo y el balanceo en las curvas, lo que contribuye a la estabilidad.

El piloto concluyó que, en curva y en cambios de dirección, el Omoda 9 «no se siente muy pesado, y reacciona de forma noble». Además de la suspensión y el chasis, destacaron el potente equipo de frenado, la precisión de la dirección y el ajustado tarado de las ayudas electrónicas (ABS, EBD, HBA, BOS, ESP, TCS y RSC), que asistieron al conductor de forma suave en las condiciones extremas.