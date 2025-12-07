Probamos el Cupra Formentor e-Hybrid, el SUV que equilibra deportividad y eficiencia

El Cupra Formentor e-Hybrid de 204 CV es una de las versiones más equilibradas dentro de la gama Formentor. Con 4,4 metros de ... longitud, el modelo combina diseño deportivo con tecnología híbrida enchufable, ofreciendo la codiciada etiqueta Cero de la DGT y una autonomía eléctrica muy por encima de la media de su segmento.

Esta versión utiliza un motor 1.5 TSI de cuatro cilindros y 150 CV, asociado a un propulsor eléctrico de 116 CV. En conjunto, entrega 204 CV y 350 Nm de par, gestionados por un cambio automático DSG de seis marchas que transmite la fuerza al eje delantero. Su batería de 25,7 kWh brutos (19,7 útiles) permite recorrer más de 120 km en modo eléctrico. Puede recargarse a 50 kW en corriente continua o a 11 kW en alterna.

Exteriormente, el Cupra Formentor actualizado adopta un nuevo diseño con faros matriciales LED, paragolpes revisados y detalles estéticos más marcados. De serie monta llantas de 18 pulgadas, aunque en esta versión equipa unas opcionales de 19» con neumáticos Bridgestone Turanza. En cuanto a bastidor, cuenta con suspensión independiente (McPherson delante y multibrazo detrás), con la posibilidad de incorporar el chasis adaptativo DCC, que permite ajustar la dureza de los amortiguadores en varios niveles.

En el interior, la atmósfera es tecnológica y cuidada. Destacan el cuadro digital personalizable, la pantalla central de gran formato, el volante multifunción de corte deportivo y unos asientos con buena sujeción lateral. El sistema de sonido Beats de 11 altavoces, los materiales de calidad y detalles como la carga inalámbrica o el portón trasero eléctrico completan el equipamiento.

Con un maletero de 345 litros, algo justo por la ubicación de las baterías, el Formentor compensa con una buena habitabilidad trasera y múltiples soluciones prácticas. En movimiento, su respuesta es ágil, estable y suficientemente rápida: acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con una conducción equilibrada entre confort y deportividad. La dirección es precisa y el coche transmite seguridad incluso al límite, manteniendo el sello dinámico característico de la marca.

El consumo dependerá del uso de la batería. Con carga completa puede recorrer trayectos urbanos sin gastar una gota de gasolina, mientras que con la batería agotada el gasto medio ronda los 5,5–6,0 l/100 km. En definitiva, el Cupra Formentor e-Hybrid 204 CV es una opción muy completa para quienes buscan un SUV con buen rendimiento, etiqueta Cero y sensaciones auténticas al volante.

