El nuevo Audi Q3 lo tiene todo para seguir siendo un superventas

Audi presenta la tercera generación del Audi Q3 y Q3 Sportback, un modelo que lleva liderando las ventas de la firma en España desde, prácticamente, ... su salida. Tras siete años de la anterior generación, el nuevo modelo llega con todo lo necesario para seguir manteniendo el liderato del segmento: diseño propio de un concept, pisada Audi, motorizaciones para todos los gustos y tecnología. Mucha tecnología. En SUR hemos acudido hasta Jerez para ponernos a los mandos y comprobar de primera mano si esta nueva receta tiene de verdad los ingredientes necesarios para seguir satisfaciendo a la clientela.

Músculo y movimiento

Ampliar Audi Q3 2025. Audi

A nivel de diseño el nuevo Q3 actualiza sus carrocerías para adaptarse al nuevo lenguaje que ya hemos visto en modelos como el Q5 o el A6, con grupos ópticos divididos en dos apartados y una parrilla 'single frame' de grandes proporciones y sobreelevada, dejando la línea de cintura del coche muy elevada, aumentando esa sensación de vehículo. La firma lumínica delantera se divide en dos grupos ópticos: por un lado, dos líneas afiladas en led, que forman la mirada del coche y que, además, es configurable, pudiendo elegir entre distintos diseños para la luz de posición. Por otro, las luces de carretera, pintadas en negro y escondidas en los laterales del paragolpes. Cuentan con tecnología Matrix led digital, que utiliza el módulo micro-led por primera vez en el Audi Q3, una tecnología que, según la marca «mejora significativamente la iluminación y garantiza un fuerte contraste en la carretera». Este sistema permite replicar cierta información en la carretera, avisándonos con el haz lumínico, por ejemplo, de si tenemos un vehículo en el ángulo muerto a la hora de realizar un cambio de carril.

En la vista lateral las distintas líneas de tensión que pellizcan la carrocería, así como los claroscuros que generan los volúmenes a la hora de reflejar la luz, generan sensación de movimiento, incluso con el vehículo en parado. Su cintura alta y unos prominentes pasos de rueda le otorgan esa estética concept que también veíamos en el frontal. Algo que queda aún más acentuado en la carrocería Sportback con la caída del techo (29 mm más bajo que la carrocería suv).

La trasera ofrece, por primera vez en el Q3, el logo retroiluminado y una óptica que, de manera opcional, puede venir con tecnología oled. Una tira led que recorre toda la superficie trasera remata el juego lumínico de la zaga, donde la altura del portón y la horizontalidad de sus líneas lo hacen verse musculoso.

La nueva generación del Q3 se va a los 4.531 milímetros de largo, 1.859 de ancho, 1.588 de alto y una batalla de 2.678 milímetros.

Interior más digital y tecnológico

Ampliar Interior Audi Q3 2025. Audi

Como no podía ser de otra manera, la gran protagonista del interior es su doble pantalla curva panorámica que acoge el sistema de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos (12,8 pulgadas y 11,9, respectivamente). Este conjunto se remata con un head-up display que replica multitud de información en el parabrisas como, por ejemplo, las indicaciones del gps.

En general, la sensación a los mandos del Q3 es la de un coche amplio, cómodo, con una disposición de los elementos que abraza al conductor, eje principal a la hora de concebir el interior. Integra la nueva unidad de control del volante, que, según la marca «ofrece grandes ventajas prácticas». Este sistema se basa en dos nuevas palancas en la columna de dirección: la derecha aloja el selector de marchas, mientras que la izquierda aglutina control de luces e intermitentes y funciones del limpiaparabrisas. De primeras podría parecer un sistema engorroso, pero lo cierto es que en nuestra prueba, una ruta con algo más de doscientos kilómetros, fue tiempo suficiente para hacernos a estos mandos y poder operarlos sin el más mínimo problema. Lo que no es tan intuitivo, son los mandos hápticos colocados en el volante, que nos hará subir o bajar el volumen, por ejemplo, en más de una ocasión a la hora de girar el aro.

Los materiales aquí utilizados son muy buenos, con tapizados en alcántara y plásticos blandos en la parte superior y solo con algunos plásticos que rechinan un poco, como el utilizado en la parte inferior de la consola central. La calidad de armado o el tacto de los botones sigue siendo de sobresaliente, tal y como acostumbra la marca. Además, el maletero crece hasta los 488 litros, pudiendo alcanzar hasta 575 si se desliza la banqueta de asientos trasera. Con los asientos reclinados, la capacidad crece hasta los 1386 litros en la versión Suv y 1289 en la versión Sportback.

La pisada que uno esperaría de un cuatro aros: firme, estable y con un tarado intermedio

Ampliar Audi Q3 Sportback 2025. Audi

Al volante del Audi Q3 nos encontramos con un vehículo dócil y fácil de utilizar. Un coche estable y de buena pisada pero que no incita a realizar conducción deportiva en ningún momento, tanto por tarado de suspensión, puesta a punto del volante o por comportamiento de sus motores. Una gama de motores que brilla por su variedad, con bloques diésel, gasolinas, gasolinas microhíbridos y un híbrido enchufable de 272 caballos en lo más alto del escalafón. Esta última mecánica, de las tres probadas, es la más recomendada para mover a un conjunto que, en su versión híbrida enchufable se va a los 1.900 kilos (1.635 con una mecánica convencional gasolina de 150 caballos). Es capaz de ofrecer hasta 119 kilómetros de autonomía cien por cien eléctrica gracias a una batería de 25,7 kWh (19,7 de capacidad neta). Esta mecánica, además de reducir consumos, se siente plena, con potencia a cualquier velocidad. Entre las mecánicas de acceso, tenemos un 1.5 Tsi de 150 caballos con micro hibridación y un 2.0 Tdi con la misma potencia, pero etiqueta C. En nuestra prueba nos resultó que el motor gasolina se mueve con mejor soltura que el diésel, además de tener la etiqueta Eco de la DGT. En contrapartida, es un motor algo más tragón que la mecánica diésel.

De lo que sí se benefician todos los Q3, independientemente de la mecánica que llevemos bajo el capó, es del buen hacer del chasis, al que nos costará horrores (por no decir imposible) llevarlo a un entorno en el que se le vean las costuras. A altas velocidades deja ver su buen tacto y aplomo, con una puesta a punto que no termina de decantarse por la firmeza ni por la comodidad. El resultado, sin embargo, es un coche muy cómodo, pero que no llega a barquear ni cabecear en los cambios de apoyo si hacemos conducción deportiva. Es esa clase de puesta a punto que juega a hacerlo todo bien, sin llegar a ser el rey de nada. Un vehículo para todo. En una carretera de montaña no estamos ante un coche que erice la piel con un torrente de sensaciones, pero si ante un vehículo efectivo, que no tiende al subviraje ni al sobreviraje. Si además añadimos la suspensión dcc con pasos de dureza variable, el conjunto se comporta aún mejor, permitiéndonos jugar con unos tarados más blandos en el día a día y mayor firmeza en conducción deportiva o dinámica. Aunque nunca llegan a ser excesivamente blandos.

Precios

Ampliar Audi Q3 2025. Audi

El nuevo Audi Q3 parte desde los 46.620 euros para los motores 1.5 eTsi y el 2.0 Tdi de 150 caballos, llegando a los 58.020 euros de la versión híbrida enchufable y carrocería Sportback. Ahora bien, si empezamos a tirar del listado de extras, la tarifa final puede engrosarse en gran medida. Con estos precios, el Audi Q3 se alinea a las cifras que están pidiendo el resto de sus rivales de segmento.