El nuevo Audi Q3 lo tiene todo para seguir siendo un superventas

Probamos la tercera generación del modelo más vendido en España de la firma alemana

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Jerez

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:01

Audi presenta la tercera generación del Audi Q3 y Q3 Sportback, un modelo que lleva liderando las ventas de la firma en España desde, prácticamente, ... su salida. Tras siete años de la anterior generación, el nuevo modelo llega con todo lo necesario para seguir manteniendo el liderato del segmento: diseño propio de un concept, pisada Audi, motorizaciones para todos los gustos y tecnología. Mucha tecnología. En SUR hemos acudido hasta Jerez para ponernos a los mandos y comprobar de primera mano si esta nueva receta tiene de verdad los ingredientes necesarios para seguir satisfaciendo a la clientela.

