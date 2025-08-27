Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Classic Defender V8 Churchill Edition P.F.

Sólo 10 oportunidades de conseguir un Classic Defender V8 Churchill Edition

N. Soage

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:00

La próxima edición limitada por encargo del Land Rover Classic del programa Works Bespoke se inspira en el Land Rover Series I personal de Sir ... Winston Churchill, que recibió como regalo en 1954. Y sólo se fabricarán diez unidades del Classic Defender V8 Churchill Edition, que exhibe una carrocería de color Bronze Green, en el que los expertos de Classic Works han trabajado cuidadosamente para que coincida exactamente con el tono del vehículo original. Este rico e intenso color histórico de la firma también se ha usado en las llantas de acero de alta resistencia de 16 pulgadas y en los detalles del interior, como el contorno de la consola central.

