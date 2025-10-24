Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El camión, un modelo Iveco, está equipado con el sistema de pila de combustible de Bosch F. P.

Así es el primer camión de pila de combustible que ya circula por Europa

Patxi Fernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Un camión de pila de combustible, como el Iveco que Bosch ha puesto en operación, funciona esencialmente como un vehículo eléctrico, pero genera su propia ... electricidad a bordo. El corazón del sistema es el Módulo de Potencia de Pila de Combustible (FCPM), donde se introduce el hidrógeno almacenado en tanques a alta presión (como 70 kg a 700 bares).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así es el primer camión de pila de combustible que ya circula por Europa

Así es el primer camión de pila de combustible que ya circula por Europa